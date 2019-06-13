Визит Зеленского в Париж и Берлин станет разведкой боем, - Климкин

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.



"Брюссельский визит – это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят и политических заключенных и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы", - отметил Климкин.

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Он высказал мнение, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы – чистая символика, однако это создаст прецедент.



"Нам в фактическом смысле от этого ни холодно ни жарко. Но это может быть первым шагом, когда Россия, не выполняя своих обязательств, идет вперед. Это, конечно, транзит газа и "Северный поток – 2", это будут очень серьезные визиты и ожидания совсем другие будут от Зеленского. Поэтому я считаю, что рекогносцировка прошла очень хорошо, замечательно даже. Я знаю это от своих европейских и натовских друзей. А вот следующая неделя – это будет реальное начало", - добавил Климкин.