Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.06.19 16:56

На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

В Житомирской области заместитель Барановского городского головы пойман "на горячем" при получении взятки. Чиновник был задержан во время получения средств прямо в помещении горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратурой Центрального региона.

На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2019 года заместитель городского головы потребовал у предпринимателя 30 тыс. гривен за решение вопроса передачи в аренду земельного участка на территории района под размещение торгового сооружения.

13 июня во время встречи в помещении Барановского городского совета Житомирской области взяточник получил "вознаграждение", что задокументировано негласными следственными действиями. После этого чиновник был задержан.

Смотрите: Чиновник Житомирского горсовета задержан при получении 80 тысяч взятки. ФОТО

На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура 02

Задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Также смотрите: Зампредседателя Васильковского горсовета задержан на взятке 2,5 тыс. долл. за регистрацию земельных участков, - СБУ. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100