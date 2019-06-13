На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратурой Центрального региона.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2019 года заместитель городского головы потребовал у предпринимателя 30 тыс. гривен за решение вопроса передачи в аренду земельного участка на территории района под размещение торгового сооружения.

13 июня во время встречи в помещении Барановского городского совета Житомирской области взяточник получил "вознаграждение", что задокументировано негласными следственными действиями. После этого чиновник был задержан.

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Задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

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