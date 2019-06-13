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13.06.19 16:59

Двое рабочих погибли на шахте в Донецкой области

На шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня погибли двое рабочих.

Двое рабочих погибли на шахте в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления "Покровское", передает Цензор.НЕТ.

"12 июня на шахтоуправлении "Покровское" в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает предприятие.

Отмечается, что обстоятельства происшествий выясняются.

"Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося. Администрация и трудовой коллектив Шахтоуправления "Покровское" выражают искренние соболезнования родным и близким погибших горняков", - заявили в компании.

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