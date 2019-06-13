Двое рабочих погибли на шахте в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления "Покровское", передает Цензор.НЕТ.
"12 июня на шахтоуправлении "Покровское" в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает предприятие.
Отмечается, что обстоятельства происшествий выясняются.
"Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося. Администрация и трудовой коллектив Шахтоуправления "Покровское" выражают искренние соболезнования родным и близким погибших горняков", - заявили в компании.