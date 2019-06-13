Трое граждан Украины погибли, один - госпитализирован в результате ДТП в Польше

Об этом сообщила в четверг представитель полиции населенного пункта Мендзижеч Любуского воеводства Юстина Лентовска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзижецком повяте. В ее результате погибли трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - сказала Лентовска.

Как отмечается, на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Нове Гожицко водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькополский в очень тяжелом состоянии.