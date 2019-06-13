"Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков. ДОКУМЕНТ

Об этом она рассказала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В письмах - благодарность Украине и украинцам за поддержку, за теплые открытки, особые переживания и боль - за семьи, которым сейчас тяжелее всего, просьба поддерживать семьи", - поделилась Геращенко.

Письма, которые получила нардеп, были написаны в конце апреля. Они пришли только сейчас, потому что всю переписку изучает тюремная цензура.

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им держать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, по морю и волнами, и верят, что Украина их вытащит", - написала Геращенко.

Политик напомнила, что все, кто хочет поддержать пленных моряков, могут написать им по адресу: 111020 Россия, Москва, ул. Лефортовский вал, дом 5. ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.















Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.