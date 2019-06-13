Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в учениях приняла участие ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Десантники действовали креативно, не по шаблону, используя все знания и практические навыки, в том числе и реальный боевой опыт. Началом операции было занятие и оборудование боевых позиций в первом эшелоне обороны батальона, а также ведение наблюдения за противником в районе ответственности подразделения", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что под шквалом вражеского огня украинские десантники дали достойный отпор превосходящим в несколько раз силам противника, используя грамотную тактическую маневренность и хорошо подготовленные позиции. После длительного боя и максимального сближения с противником десантники по команде командира батальона отошли на запасные позиции, под прикрытием артилерийского огня дружественных сил.

Важным элементом во время активных действий была отработка оказания медицинской помощи условно раненым. По определенным координатам инструкторы центра миротворчества и безопасности имитировали попадание артиллерийского снаряда в район расположения сил ротной тактической группы Вооруженных сил Украины.





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