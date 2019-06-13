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13.06.19 17:52

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", - представитель МВФ о сотрудничестве с Украиной

Международный валютный фонд ожидает завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

мвф

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце этого года.

Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

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