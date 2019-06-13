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13.06.19 17:57

Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка

В первую пятерку списка партии "Рух нових сил" входят Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой.

Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка

Эти фамилии лидер политсилы Михеил Саакашвили озвучил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Михеил Саакашвили - лидер партии.

Давид Сакварелидзе - бывший заместитель генерального прокурора Украины.

Олесь Доний - общественный деятель.

Наталья Жукова - гроссмейстер из Одессы.

Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины.

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