Россия отказывает миссии ООН по правам человека в посещении оккупированного Крыма, - Фрейзер

Об этом сказала глава миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время брифинга 13 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Российская Федерация, как оккупационная держава в Крыму, продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе на полуостров. Таким образом она нарушает соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ", - отметила Фрейзер.

Она напомнила, что введение российского законодательства в Крыму также нарушает международное право.

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"Российская Федерация навязала свое гражданство жителям Крыма. Она насильно переместила из Крыма граждан Украины, которые не придерживались законов России об эмиграции, она депортировала заключенных из Крыма в Россию. Лица, которые осуждают оккупацию, проукраинские активисты и другие сталкиваются с запугиванием, преследованием и заключением. В частности, крымские татары страдают от обысков в их домах, религиозных центрах ... Во многих случаях за рейдами следуют аресты", - рассказала Фрейзер.

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