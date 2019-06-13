"Укрзализныця" изначально ставит некорректные стратегические цели, которые заведут отрасль в еще больший тупик, - Криворучко

Как пишет на своей странице в Facebook председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, срок годности прошлой стратегии еще не истек, она была разработана на 2017 - 2021 годы. Более того, ничего из задуманного тогда, реализовано не было, сообщает Обозреватель.

"Каждое новое руководство приходит в УЗ и пишет новую стратегию. При этом все забывают о главном - необходимости ее реализации. Разрабатывал стратегию Наблюдательный совет УЗ. К компетентности его членов и этого органа в целом есть большие вопросы. Они не умеют ставить задачи, обеспечивать результат, у них нет мотивации и понимания проблемных вопросов деятельности компании. Эта стратегия не имеет целевых показателей, KPI для менеджмента, целей по повышению эффективности и снижению расходов", - сказано в сообщении.

Таким образом, отмечает Криворучко, УЗ изначально ставит некорректные стратегические цели, которые заведут отрасль и экономику в еще больший тупик.

Он приводит причины:

• Обоснованные тарифы. Именно это стоит на первом месте среди основных стратегических инициатив? В понимании УЗ "обоснованные" - значит максимально возможные. То есть уже изначально при постановке целей создается конфликт интересов с клиентами. И никто при это не говорит о том, что нужно удовлетворить потребность клиентов или достичь с ними согласия. Более того, как мы знаем, УЗ не устанавливает тарифы. Она лишь дает свои предложения: обоснованные или не очень, а утверждает их акционер, то есть Кабинет Министров. А, значит, достигнута эта цель может быть только лоббистскими методами. Т.е. компания в своей Стратегии изначально ставит лоббистские цели?

• Реорганизация общества, борьба с коррупцией, рационализация, т.е. все то, что требует действий со стороны руководства компании – только на вторых ролях.

• Борьба с коррупцией. Не устранение, а борьба. Опять процесс, опять менеджмент ни за что не отвечает. Он борется. Какими методами? Запуск комплаенс-офиса, который будет сам источником коррупции, как многие антикоррупционные органы в нашей стране. Говорится и о превентивных мерах, но что точно имеется в виду - не указано. Наверное, создатели Стратегии и сами не сильно понимают.

• Долгосрочная инвестиционная программа. Предусмотрено два пункта:

1). Устранение накопленного недоинвестирования в инфраструктуру в прошлые годы;

2). Увеличение качества и производительности подвижного состава, в особенности тягового. Даже анализировать сложно, так как ничего не указано. И потом отвечать менеджменту тоже не за что.

• Нет побуждения к действию. Например, пункт в разделе "Рационализация активов": "Определение оптимального количества и расположения производственных подразделений". Определили. Что дальше? Какие решения или действия нужны? Так во всем. Потому, что документ ориентирован на процесс, а не на результат.

По его мнению, единственный положительный момент – это публичные обсуждения выполнения стратегии каждые 6 месяцев, что является шагом к прозрачности.

"И напоследок, кое-что примечательное. В презентации Стратегии на первой странице стоит логотип #Уряд Гройсмана! Что это? УЗ включилась в предвыборную гонку? Если это на правах рекламы и позволило компании заработать, то я не против. Возможно, скоро Владимир Гройсман начнет на стратегических документах публиковать и объявления о продаже своей недвижимости?" - подытожил Криворучко.