За последние несколько месяцев антимонопольный комитет оштрафовал нарушителей более чем на миллиард гривен

Об этом сообщил 112.ua в материале "Кнут или пряник: В чьих интересах действует Антимонопольный комитет в Украине".

Так, в материале указывается, что недавно Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейшие автомобильные сети заправок.

"WOG, OKKO и SOCAR на общую сумму 77 млн грн за совершение антиконкурентных согласованных действий в 2017 году, когда цены на бензин выросли на 17,4%, на дизельное топливо - на 20,7%. Комитет установил отсутствие объективных причин для повышения цен сетями, на долю которых приходилась треть розничных продаж бензина А-95 и дизельного топлива", - сообщается в материале.

Кроме того, в мае комитет оштрафовал две входящие в одну из крупнейших строительных корпораций "Укрбуд" компании на 150 млн грн. за сговор на двух тендерах.

"В апреле Антимонопольный комитет раскрыл громкую аферу в отношении поставщиков питания армии. Комитет выявил участников тендеров Минобороны, которые синхронно отзывали дешевые предложения, в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой. Некоторые компании имели общий адрес и сотрудников, использовали одни и те же средства связи и IP-адрес. В результате их действий в некоторых случаях побеждали предложения, которые занимали более чем десятую позицию в рейтинге по стоимости. АМКУ оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах", - указывает СМИ.

При этом, как правило, к помощи судов прибегают все участники рынка, которым комитет назначает штрафы.

"К примеру, на протяжении многих месяцев мы наблюдаем за развитием событий вокруг компании Shell, которую также оштрафовал Антимонопольный комитет. Компания не согласна ни с претензиями, ни со штрафом, который ей приписали. Очевидно, что если бизнес не согласен с решением комитета, ему следует обращаться в суд", - сказала 112.ua исполнительный директор "Европейской Бизнес Ассоциации" Анна Деревянко, посетовав, что судебная система в Украине далеко не всегда работает эффективно, сообщается в материале.