Киберполиция поймала двух злоумышленников, укравших 420 тыс. гривен со счета жителя Киевщины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Обращение о похищении средств поступило в Подольского управления Департамента киберполиции в начале года. 30-летний житель Киевщины сообщил, что сообщение о списании средств начали поступать ночью на его электронный ящик. Предварительно, потерпевший сообщил о списании почти 420 тыс. гривен. Следователи по данному факту начали уголовное производство.

Работники киберполиции во время проведения досудебного расследования разоблачили двух 33-летних мужчин, причастных к совершению этого преступления. Один из них проживал в городе Винница, где на договорных началах оказывал платные услуги по настройке и поддержке интернет-ресурсов.

Зная об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, злоумышленник использовал их для похищения средств. Так, он заблокировал работу ресурса и доступ к нему владельца. После этого - перечислил на подконтрольные электронные кошельки все средства, хранившихся на карточке, которая была подвязана к этому ресурсу.

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Далее, средствами распоряжался второй участник преступной группы, который в то время находился в Тернопольской области. Он провел ряд операций с различными электронными кошельками для перенаправления средств. В конце концов, обналичил их из криптовалюты.

Правоохранители провели у правонарушителей одновременно 6 обысков. По их результатам изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, черновые записи и мобильные телефоны, к которым были прикреплены аккаунты платежных систем для вывода денежных средств.

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Производство квалифицированы по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет установлена окончательная сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, а также будет решен вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Им грозит до 3 лет заключения.