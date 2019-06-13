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13.06.19 18:43

Возможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт

Германия приняла к сведению угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", но не собирается менять свою позицию по этому вопросу.

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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку-2" была изложена много раз и не изменилась", - сказал Зайберт.

В свою очередь в министерстве экономики и энергетики ФРГ отметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, альтернативой российскому газу для Германии может стать сжиженный газ из США.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".

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