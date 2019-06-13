Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко

Об этом Гриценко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Комарницкий, наш партиец из Винницы, спокойный, уравновешенный человек. Которого местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания", - написал Гриценко.

По словам политика, полицейские подошли к Комарницкому около 23 часов. Они попросили его быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия, но тот отказался, так как спешил домой.

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"Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить... Не верю! Знаю Александра хорошо, он был и делегатом Съезда партии - спокойный, ответственный человек", - пишет Гриценко.

Лидер "Гражданской позиции" сообщил, что следователи ГБР возбудили против полицейских дело. По данным Гриценко, один из избивавших активиста стражей порядка - титулованный самбист.

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