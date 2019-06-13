ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак

Об этом заявил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные вторым президентом Кучмой. Они имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал Лайчак.

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Он отметил, что цель его визита в Украину - вдохновить новое руководство страны совместно подумать, как можно облегчить гуманитарную ситуацию в Донбассе в интересах народа Украины.

"Конечно, важной предпосылкой достижения положительных сдвигов является гарантированный и постоянный режим прекращения огня", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.

5 июня представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.