С начала суток 13 июня один воин травмирован. Враг 9 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 152 мм под Боровским, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

в районе населенного пункта Водяное, от направленият Азов - из стрелкового оружия;

Новоселовки Второй, по направлению от населенного пункта Крутая Балка - из гранатометов различных систем;

вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - из ручного противотанкового гранатомета;

В районе Новотоицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

В районе Лебединского, со стороны населенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Боровское, от направления Первомайск - из артиллерии калибра 152 мм;

В районе Луганского, по направлению Калиновки - из автоматического гранатомета;

вблизи населенного пункта Золотое-4, по направлению Золотое-5 - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

В районе Зайцево, от направления Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".