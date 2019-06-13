Россия нарастила вооружение в оккупированном Крыму, теперь его видно на спутниковых снимках, - журналист

Об этом сообщает журналист американского оборонного издание Defense One Патрик Такер, ссылаясь на спутниковые снимки а комментарии источников в американской разведке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Спутниковые снимки, на которые опирается Такер, были сделаны в период с января 2018 года по апрель 2019. Они свидетельствуют о расположении в Крыму пяти противоракетных установок С-400. Хотя российские чиновники говорили о доставке четвертой батареи С-400 в Крыму в ноябре, фото со спутника показывают наличие пяти батарей С-400 - вблизи Керчи, Севастополя, Джанкоя и Евпатории. На снимках также видно пять С-300, наличие российских истребителей в четырех местах в Крыму, а также проведенную модернизацию советских баз.

Милитаризацию полуострова подтвердили и два офицера американской разведки, с которыми пообщался Такер. Россия "целенаправленно и систематически наращивает свои силы на полуострове", - цитирует журналист одного из разведчиков.

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С 2014 года Россия добавила десантный батальон к пехотной бригаде в Крыму и нарастила количество военных на полуострове до 30 000. Москва планирует увеличить контингент еще на 13 000 военных за четыре года, заявил один из офицеров американской разведслужбы Такеру.

Российские вооруженные силы разместили 81 самолет и вертолет в Крыму. "Радиус боевых действий покрывает всю Украину и достигает территории за Черным морем. Это значительно увеличивает возможности нанесения ими ударов, потенциально, до Ближнего Востока", - говорит один из разведчиков.

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Россия добавила к Черноморскому флоту 10 боевых кораблей, которые могут нести крылатые ракеты "Калибр". Ракеты "Калибр" позволяют флоту "наносить удары по Черному морю, включая юг Европы и Сирию, даже не покидая Севастополь", - сказал один из разведчиков.





