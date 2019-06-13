"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк

По словам Костюка, в стране сейчас не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде. Об этом он заявил в комментарии "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.

По мнению чиновника, украинцы и не ждали, что Зеленский будет передвигаться по Киеву на велосипеде.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле, люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта ", - отметил Костюк.

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Он добавил, что сериал не создавался как политтехнология, а во время съемок никто не мог предположить, что Владимир Зеленский станет главой государства.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа". – Ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом, и сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить", - сказал Костюк.

При этом замглавы АП признал, что сериал определенным образом повлиял на результаты президентских выборов.

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"Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли (в результатах выборов президента. - Ред.) Конечно, сыграл... Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре... Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честности людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются... но, по крайней мере, они честные, и у них есть шанс, что что-то изменится. Просто потому, что у них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом", - сказал Костюк.