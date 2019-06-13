"Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию

По мнению Милоша Земана проект закона является "наглой провокацией в отношении Чешской Республики и его лично". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В заявлении также отмечается, что "в случае принятия этого закона можно ожидать длительных выразительных негативных последствий в отношениях между Российской федерацией и Чешской Республикой".

Также свое "чрезвычайное беспокойство" выразил Сенат - высшая палата парламента Чехии. В своем постановлении Сенат выражает опасения, что, "имея опыт оккупации суверенных территорий Грузии и Украины со стороны Российской Федерации, речь могла бы идти о дальнейшей попытке, направленной на легализацию любого подобного насильственного акта".

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Инициатива предоставить участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году статус ветеранов принадлежат российским депутатам-коммунистам Николаю Коломойцеву и Юрию Синельщикову. Сейчас проект закона находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия статус ветерана могут получить около 4000 россиян.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 в Чехословакию вторглись более 300 000 военных из СССР и других государств Варшавского пакта. Советский Союз таким образом остановил демократизации Чехословакии, которая вошла в историю как "Пражская весна".

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