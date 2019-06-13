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13.06.19 22:16

Двух журналистов побили в Прилуках на Черниговщине на предвыборной акции - полиция начала производство

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по статье угроза или насилие в отношении журналиста.

Двух журналистов побили в Прилуках на Черниговщине на предвыборной акции - полиция начала производство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговщины

Как установили правоохранители, 13 июня журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью. Сотрудники одного из телеканалов хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии.

Однако, один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и вызвал им телесные повреждения. Сейчас решается вопрос об установлении его местонахождения и последующего задержания.

Статья 345-1 Уголовного кодекса Украины за угрозу или насилие в отношении журналиста предусматривает наказание от исправительных работ и до лишения свободы на срок до трех лет.

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