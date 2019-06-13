Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Определение суда получено. Сейчас Основянским отделом полиции проводится оформление необходимой документации для получения электронного браслета", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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