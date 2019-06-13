Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп заявил, что действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13 405 отношении Беларуси", — сказал глава Белого дома.

Санкции продлили на год — до 16 июня 2020 года.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

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