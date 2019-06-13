"Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такая форма парламента, которая есть сегодня, она не эффективная и люди это видят… Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Напомним, накануне представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук назвал смешанную систему "большой проблемой" и заявил, что ее можно было бы решить введением двухпалатного парламента.

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