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14.06.19 01:06

Харьковская полиция проводит обыски у активистов в рамках дела о сносе памятника Жукову

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

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Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.


Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.


Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.

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