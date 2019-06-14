Харьковская полиция проводит обыски у активистов в рамках дела о сносе памятника Жукову

Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.



Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.



Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.