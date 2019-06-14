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14.06.19 07:07

Болтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе"

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

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Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине. - Ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон.

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Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась" этим вопросом.

21 апреля в Украине состоялись президентские выборы, по итогам которых президентом Украины стал Владимир Зеленский.

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