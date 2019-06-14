Болтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине. - Ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон.

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Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась" этим вопросом.

21 апреля в Украине состоялись президентские выборы, по итогам которых президентом Украины стал Владимир Зеленский.