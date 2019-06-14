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14.06.19 07:28

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

кокаин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара. По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - более двадцати миллионов долларов США", - сказано в сообщении.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 01

Отмечается, что экспертиза установит окончательный вес наркотического вещества.

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Также сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком "товара" является одна из местных коммерческих структур.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также служебных кабинетов таможни.

В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

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