Украина осуществит добровольный взнос в $40 тыс. в фонд Организации американских государств, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, обнародованном на сайте ведомства в четверг, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

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В информации также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Кабмин обязал Министерство иностранных дел проинформировать Генерального секретаря ОАГ о принятом решении.