Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.06.19 07:58

Украина осуществит добровольный взнос в $40 тыс. в фонд Организации американских государств, - Кабмин

Кабинет Министров осуществит добровольный взнос Украины в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки.

кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, обнародованном на сайте ведомства в четверг, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появилась служба по этнополитике и свободе совести

В информации также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Кабмин обязал Министерство иностранных дел проинформировать Генерального секретаря ОАГ о принятом решении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100