Интенсивные осадки на Херсонщине: повторно подтоплены 59 жилых домов и 240 хозпостроек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в поселке Новая Маячка Алешковского района подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков.

По состоянию на 7:00 14 июня остаются подтопленными 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.

Для откачки воды привлечены 70 чел. и 17 ед. техники, из них от ГСЧС, 19 чел. личного состава и 10 ед. техники, 36 чел., 2 ед. техники Вооруженных сил Украины, 5 чел. и 2 насосные станции облводхоза, 10 чел. и 3 ед. техники местного населения. В течение суток откачано 12 тыс. м³ воды (всего с начала работ 45 тыс. 300 м3).

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Также сообщается, что дополнительно производится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.