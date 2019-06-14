Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 4 мирных жителей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед рассветом, около 4 утра, наемники РФ совершили обстрел жилых кварталов Марьинки. Обстрелы жилых кварталов были прицельными и целенаправленными. Наемники РФ вели огонь из вооружения крупного калибра.

В результате обстрелов ранены 4 мирных жителей.

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"Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в д.292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летний дедушка, 57-летняя и 30-летняя женщины, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - рассказали в полиции Донетчины. добавив, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт".





































