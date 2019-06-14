СБУ разоблачила сеть курируемых спецслужбами РФ интернет-агитаторов на Луганщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом "2 АК" российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.

Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания, так называемые "темники" для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях и регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации относительно руководства нашего государства и Вооруженных Сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый "паспорт региона". Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцированию социального недовольства.

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Оперативники Службы задокументировали попытки вражеского подразделения через инспирацию протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковой информации в пользу страны-агрессора.

По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах.

Все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу.



Фото: пресс-служба СБУ

Следственные действия продолжаются.