Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов во время предвыборной акции в Прилуках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черниговщины в Facebook.

"Как установили правоохранители, журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью. Сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу, поскольку хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии. В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и нанес им телесные повреждения.

После инцидента прилучанин забаррикадировался у себя дома и некоторое время не впускал полицию. Как отметили правоохранители, только когда сотрудники полиции сообщили, что будут проводить обыск, мужчина осознал критичность ситуации и открыл дверь", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Гражданин пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной.

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении журналиста.

Умышленное причинение журналисту легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 160 Уголовного кодекса Украины - подкуп избирателя. Также полиция готовится сегодня направить в прокуратуру подозрение о совершении уголовного правопорушенння.

"В таких резонансных случаях полиция будет действовать однозначно, поскольку средства массовой информации сильно помогают правоохранителям искать объективность во время избирательной гонки", - подчеркнули в ведомстве.