Новые рейтинги: Зеленский - 51%, Смешко обходит "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.







Согласно результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 51,3% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия "Европейская солидарность" (9,5%), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (9,2%), "Батькивщина" (8,7%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 5,0% респондентов, и "Голос" с 4,9% поддержки избирателей.

За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,9%, за Радикальную партию - 2,2%. "Свободу" - 1,5%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

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