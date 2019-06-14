"Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия "Европейская солидарность" (7,9%), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (7,7%), "Батькивщина" (7,2%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,2% респондентов, и "Голос" с 4,1% поддержки избирателей.

За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,4%, за Радикальную партию - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

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