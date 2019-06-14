Оккупанты после обыска увезли в неизвестном направлении крымского татарина Эмирхана Муртазаева, страдающего шизофренией, - "Крымская солидарность"

По итогам обыска был задержан Эмирхан Муртазаев, сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, 14 июня 2019 года, был проведён обыск в доме Муртазаевых Бекира и Эмине, которые проживают по адресу: с. Красновка Симферопольского района.

По предварительным данным увезли сына Эмирхана Муртазаева. Один из присутствовавших в доме во время обыска оставил свои данные: МВД Республики Крым Шманин Антон Петрович. В доме в момент обыска находились пожилые родители Эмирхана: Муртазаев Бекир 1947 года рождения инвалид, Муртазаева Эмине 1954 года рождения. Семья Муртазаевых не могла вызвать адвоката, были лишены юридической помощи, не могли никому сообщить о том, что в их доме проходит обыск. Следователь оставил номер телефона, позвонили на него - трубку берет пенсионерка, что говорит о том, что номер оставили неверный. У Эмирхана имеется психическое расстройство - шизофрения, состоял на психиатрическом учёте. В связи с этим сотрудники не могут удерживать и допрашивать его, без присутствия законного представителя, поскольку он не может в полной мере отвечать за свои действия. Родные обеспокоены его состоянием. Родная сестра Эмирхана оставила заявление на горячую линию 102 в связи с тем, что на данный момент никто не знает о его местоположении", - говорится в сообщении.

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