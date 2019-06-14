Военная разведка США обвинила РФ в проведении ядерных испытаний малой мощности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Новое заявление Разведывательного управления Министерства обороны можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли.

"Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход", - утверждается в заявлении Разведывательного управления, которое было опубликовано в четверг.

Ведомство не уточнило никаких подробностей о предполагаемых испытаниях и не представило доказательств того, что они проводились.

В мае Эшли заявил, что Россия, "вероятно", не придерживается "стандарта нулевой мощности" по ядерным испытаниям и, возможно, проводит испытания со взрывами выше субкритической мощности в рамках разработки более современных видов ядерного оружия.

Россия решительно отвергает обвинения Вашингтона. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их "бредовыми".

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"Рассматриваем заявления в США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну", – подчеркнул он.

Новые обвинения прозвучали спустя день после того, как заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в Праге с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Встреча не привела к каким-либо значимым договоренностям.

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После встречи Томпсон написала в "Твиттере", что подняла ряд вопросов, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией.

Рябков же подчеркнул неприемлемость обвинений Вашингтона в проведении ядерных испытаний и нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года (ДВЗЯИ), который запрещает проводить ядерные взрывы.

Перед майским заявлением Эшли газета Wall Street Journal сообщила, что, по новым оценкам американской разведки, Россия, "вероятно", тестировала ядерное оружие с очень малой мощностью на архипелаге Новая Земля.

Пока неясно, основаны ли заявления Разведывательного управления на новых разведданных или на переосмыслении ранее полученной информации.