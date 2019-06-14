Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции 14 июня.

"Прошло 5 лет. До сих пор нет законного приговора", - отметил адвокат.

Все уголовные производства по генералу Назарова постоянно находятся на экспертизе, два года нет возможности рассмотреть апелляционную жалобу на существующее решение Павлоградского суда. Защитник подчеркивает, что это - издевательство над родными погибших, среди которых немало пожилых людей.



Сейчас подготовлено открытое обращение к президенту Зеленскому по этому поводу. Его просят взять дело под свой контроль. Под обращением - более 40 подписей членов семей погибших.

"Надежда у меня есть. В течение 5 лет власть о самолете вообще не вспоминала. Порошенко обещал, что виновные будут наказаны, - вспоминает Иляна Гайдук, сестра одного из погибших военных. - Но позже сказал, что сажать генералов нельзя ... Наш нынешний президент по крайней мере почтил погибших, возложил цветы".

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Отвечать за трагедию, убежден адвокат, должен не только генерал Назаров, но и Муженко.

"Но у меня есть один вопрос и к Муженко, и к Назарову, - добавляет адвокат. - На основании чего вы вообще отправляли ребят в этот полет, если у вас, как вы теперь говорите, не было соответствующих полномочий?".

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.





