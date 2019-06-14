"Находится в старой камере без горячей воды", - адвокат об условиях содержания украинского военнопленного моряка Беспальченко в московском СИЗО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Оксана Опаренко, которая посетила Беспальченко 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во вторник посетила в СИЗО Лефортово своего подзащитного Виктора Беспальченко. Виктор находится в хорошем настроении, насколько это возможно в настоящих условиях. Вместе с соседом занимается спортом. Также, продолжает изучать английский язык. Шутил, вспоминал о доме, о родителях. Звонки родным и свидания, к сожалению, не разрешили. Находится в старой камере, где нет горячей воды, но надеется, что в скором времени переведут в камеру с ремонтом. Сегодня состоялись следственные действия с участием Виктора. Просил передать родителям и родным, что любит и скучает. Чтобы не переживали за него", - рассказал она.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.