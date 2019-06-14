В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"В связи с распространением ряда заявлений, в которых тенденциозно, искаженно или даже полностью ложно представлена ​​информация по автокефалии Поместной УПЦ, о Томосе о ее автокефалии, а также сообщается о намерениях "созвать Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата", пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания сообщает следующее.

1. Поместная Украинская Православная Церковь имеет полноценный статус автокефалии, то есть полной административной независимости. Она не является "митрополией Константинопольского Патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским Патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные Поместные Церкви.

2. Условия, на которых будет предоставляться Томос (в частности на получение Святого Мира, от юрисдикции в диаспоре и права апелляции) были известны из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского Патриархата, еще до Поместного Собора УПЦ КП (15.12.2018 г.), объединительного Собора (15.12.2018 г.) и собственно предоставления Томоса (6.01.2019 г.). Сам текст Томоса стал известен более 5 месяцев назад. Он принципиально не отличается от ряда подобных Томосов, предоставленных в прошлом автокефальным Поместным Церквям. Поэтому провозглашение только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против Томоса со стороны Московского Патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в Церкви и обществе.

3. В соответствии с решением Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г., который состоялся в Малой Софии перед Объединяющим Собором, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной Церкви Украины. Тем же решением Поместного Собора УПЦ КП прекращена деятельность уставных органов объединения и действие Устава УПЦ КП", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что поместный Собор УПЦ КП был созван Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вместе со Священным Синодом, делегатами Поместного Собора были те же лица, которые сразу после его завершения приняли участие как делегаты в Объединительном Соборе. Перед проведением заседания Поместного Собора проект его решения был объявлен и одобрен членами Архиерейского Собора УПЦ КП. Подписи под Постановлением Поместного Собора Святейшего Патриарха Филарета и постоянных членов Священного Синода УПЦ КП, избранных представителей клира и мирян, которые все вместе согласно Уставу являются членами Президиума Собора, свидетельствуют о соблюдении определенных Уставом процедур. Все это подтверждается видеозаписью события.

"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения Собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение - не могут отменить или приостановить действие этих решений.

В связи с тем, что решением Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г., который состоялся в Малой Софии перед Объединяющим Собором, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной Православной Церкви Украины, проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) являются незаконными.

Почетный Патриарх Филарет не имеет права единолично созвать "Поместный Собор УПЦ КП" ни по Уставу Православной Церкви Украины, ни даже по прекращенному Уставу УПЦ КП.

Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага Церкви и Украине, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной Православной Церкви", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ПЦУ.