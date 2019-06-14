"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 6,66 тыс. грн за 1 тыс. куб. м

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне - в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 г. она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб . м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика) и 6 664,67 грн за 1 тыс. куб . м (с НДС, но без стоимости доставки и наценки поставщика). Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газзбутам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем. Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - говорится в сообщении.

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