КС дал время до конца 2019 года для исправления закона об НКРЭКУ

Об этом говорится в разъяснении КС относительно своего решения, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятый, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В Решении КСУ констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету Министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины. КСУ в своем решении отметил, что Верховная Рада Украины и Президент Украины должны действовать в пределах конституционных полномочий, в частности, участвовать в формировании только тех органов, которые предусмотрены Конституцией Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным

КСУ пришел к выводу о том, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право Президента Украины назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства.

"Учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь правовым последствием существенные пробелы в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить утрату действия соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины", - отметили в КС.

В решении суда отмечается, что положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу с 31 декабря 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС признал создание НКРЭКУ неконституционным

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.