Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВИДЕО

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

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