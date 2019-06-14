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14.06.19 15:52

"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - За жизнь". ФОТОрепортаж

Неизвестные оставили надписи на здании и внутри офиса партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 01

Отмечается, что нарушители оставили такие надписи на здании и внутри офиса: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 02

В Нацполиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия в офисе "одной из политических партий в Кривом Роге".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 03

"14 июня около 11 часов в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас на месте работают правоохранители", - отметили в полиции.

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 04

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела и лиц, причастных к преступлению.

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