В Днепре началась Всеукраинская конференция о роли социальных программ в адаптации старшего поколения к современной общественной жизни

В город съехались около сотни делегатов из 17 областей Украины, а также специалисты из Польши, где тоже активно развивают программы для граждан элегантного возраста.
"Я очень доволен тем, что Днепр принимает такую выдающуюся конференцию. Приехали делегаты из Украины, гости из Польши. Это - знаково. Ведь в программах социальной адаптации и обучения людей золотого возраста именно Днепр является флагманом. У нас наибольшее в стране количество пожилых студентов и образовательных программ. Нам есть чем поделиться и что рассказать. Конечно, есть и что послушать и перенять опыт коллег ", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Мэр города также пригласил горожан элегантного возраста посетить большой фестиваль Университета третьего возраста, который стартует в эту субботу в парке им. Шевченко. Начало в 10:00, вход свободный.
Среди участников конференции: руководители и представители Университетов третьего возраста, советники мэров, первые проректоры высших учебных заведений, начальники управлений социальной защиты, представители облгосадминистраций, руководители общественных организаций и европейских ассоциаций. Также участие в конференции подтвердили представители Министерства социальной политики Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.
"Это обмен культурой, обмен опытом между людьми. Такая приятная и нужная работа должна распространяться дальше. Ведь это роднит. Очень высокая и очень мощная работа Университета третьего возраста в Днепре. Есть большой интерес как власти города, так и работников Университета. Это крайне важно. Впечатления от встреч на конференции чрезвычайные - чувствуешь себя, как дома ", - сказал вице-президент ассоциации Университетов третьего возраста в городе Лазы (Польша) Богдан Ратко.
За последние пять лет Университет третьего возраста в Днепре не только создал и расширил свои филиалы в разных частях города, но и качественно повысил уровень преподавания. От освоения компьютера - до иностранных языков и секретов садоводства - все это преподают в УТВ. А еще жизнелюбы здесь устанавливают танцевальные рекорды и в целом могут реализовать себя творчески. Участники проекта также имеют возможность бесплатно посещать театры и музеи города. Днепровский УТВ имеет ряд партнеров не только среди высших учебных и культурных заведений города, но и организаций в разных городах Украины. Поэтому первая Всеукраинская конференция руководителей и представителей Университетов третьего возраста - это возможность укрепить такие связи. "Этот формат очень важен для нас, ведь мы имеем тесные контакты с Университетом третьего возраста в Днепре. Мы совместно развиваем направление серебряного туризма. Сюда приехали на форум, чтобы посмотреть, какие формы работы с людьми почтенного возраста в разных территориальных центрах и университетах третьего возраста. Думаю, форум будет результативным. Мы рады, что власти города активно поддерживают такую категорию граждан ", - отметила представительница луцкой общественной организации "Центр образования "Университет третьего возраста" Оксана Степанюк.
В Днепре делегаты первой Всеукраинской конференции Университетов третьего возраста примут резолюцию о государственной поддержке программ для жизнелюбов.
Документ передадут в профильные министерства в ближайшее время. Он, в частности, предусматривает государственное финансирование инициатив для людей золотого возраста. Сейчас такие проекты самостоятельно финансируют территориальные общины. Мощнейшую поддержку университеты и лагеря для пожилых горожан имеют именно в Днепре.
Отметим, что в Днепре за последние пять лет проект Университета третьего возраста вышел на качественно новый уровень. Обучение всех слушателей бесплатное. Сейчас в Университете зарегистрированы более 8000 жизнелюбов. Партнеры УТВ - это около двадцати высших учебных и культурных заведений, а также лечебные учреждения. А еще участники проекта имеют возможность бесплатно посещать театры и музеи города. Главный принцип университета - обучение в течение жизни. Поэтому студенты элегантного возраста здесь могут изучать иностранные языки, практиковаться в работе с компьютером и осваивать другие важные навыки для социально активного образа жизни. "Есть разные факультеты, практические занятия. Я посещаю лекции по здоровому образу жизни, психологии, праву. На практике хожу для освоения ноутбука - чтобы ликвидировать компьютерную неграмотность. Также изучаю разговорный английский. Мне нравится, поэтому буду посещать и в дальнейшем", - рассказала слушательница Университета третьего возраста в Днепре Таисия Морквина. Вместе с тем, в Днепре основан лагерь отдыха для пожилых горожан "Золотой век". За четыре года работы проекта количество отдыхающих здесь увеличилось более чем в три раза.