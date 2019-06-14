Мигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, - эксперты

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Статистика показывает - в большинстве случаев трудовая миграция сезонная и часто рискованная для граждан, предостерегают эксперты рынка труда.

С весны до поздней осени - сезонные полевые работы за границей - в топе поисковых запросов украинцев на рекрутинговых сайтах. На первый взгляд - сбор ягод и фруктов - работа с высокой зарплатой и без особых требований. Реальность совсем другая, рассказывают пострадавшие работники.

"Если кто-то по своей глупости, или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе - прогул и штраф 150 злотых", - отмечают работники.

Пострадавшие говорят: даже после возвращения на Родину им не сладко. Утраченное здоровье и пустой кошелек. Мигранты, которые соглашаются на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, объясняет юрист Мария Натха.

"Если это управленческий класс рабочих, то тогда засчитывают, и компании нормально относятся к этому. Если же это, скажем так, работы сезонные, то с этим трудно. Поскольку даже в Украине сезонные работы не будут засчитываться в рабочий стаж. Надо читать, какой контракт с кем подписывается и будет ли гарантия, что потом в Украине это будет засчитываться в трудовой стаж ", - отмечает юрист.

Сейчас на заработки за границу уже выехало более 3 миллионов украинцев. В институте демографии говорят - если миграционный поток вовремя не остановить, последствия для Украины станут катастрофическими.

"Иммиграция - это дела государства, государственной власти и политики. И всего остального. И здесь есть такая ситуация: чем быстрее мы будем догонять соседние страны по уровню и качеству жизни, возможно даже качество важнее, то, ясно, что меньше будет выезжать", - говорит директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.