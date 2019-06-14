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14.06.19 16:21

Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Николая Ивановича Балана на должность командующего Национальной гвардией Украины.

Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом Владимира Кондратюка и замами – Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Карьера

В 1992 Балан закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

В 2003 году Николай Балан окончил Академию пограничных войск Украины, с отличием.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

С 2010 года он был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года Указом Президента Украины назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины с отличием.

Указом президента Петра Порошенко 7 мая 2019 года был назначен на должность исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Украины.

Награды

Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".

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