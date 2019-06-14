Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обнародованном в пятницу указе №403/2019, датированном 13 июня.

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Сергей Дейнеко - полковник, Государственной пограничной службы Украины. В 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В июне Луганский погранотряд под руководством Сергея Дейнеко несколько дней удерживал оборону Луганской пограничной базы от нападений наемников РФ.