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14.06.19 16:22

Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обнародованном в пятницу указе №403/2019, датированном 13 июня.

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Сергей Дейнеко - полковник, Государственной пограничной службы Украины. В 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В июне Луганский погранотряд под руководством Сергея Дейнеко несколько дней удерживал оборону Луганской пограничной базы от нападений наемников РФ.

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