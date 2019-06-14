Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным

"Это должно быть урегулировано принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Кроме того, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время Герус допустил, что после переформатирования НКРЭКУ в ней могут остаться работать некоторые действующие члены, но будут назначены и новые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС дал время до конца 2019 года для исправления закона об НКРЭКУ

На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного Суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацкомфинуслуг, Герус констатировал: решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.

Ранее КС признал создание НКРЭКУ неконституционным.