Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев

Об этом заявил глава АМКУ Юрий Терентьев в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Терентьева, в АМКУ организована система экономического сотрудничества и развития, которая позволяет системно подходить к расчету положительного экономического эффекта от деятельности ведомства.

"В 2016 году мы ввели, используя лучшие подходы, организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Подход к расчету положительного экономического эффекта от деятельности нашего ведомства, а также в нашей текущей работе мы используем как показатель не для расчета эффективности наших прошлых действий, а для планирования будущих действий. То есть каждое структурное подразделение должно понимать, где оно должно прикладывать свои усилия, чтобы достичь максимального эффекта. И в прошлом году этот показатель достиг 4 миллиардов гривен, что в 20 раз превышает финансирование антимонопольного комитета", – заявил глава АМКУ.

При этом количество жалоб, которые получает АМКУ растет ежегодно более чем на 50%, и за последние три года она достигло значения с 1500 жалоб до 9000 в этом году.

"Моим главным заданием, когда я пришел на работу в Антимонопольный комитет четыре года назад в 2015 году, было не, скажем так, заниматься определенной политизированной популистской деятельностью, а на самом деле создать эффективное ведомство, которое системно отрабатывает весь комплекс проблематики по основным рынкам, и которые может приоретизировать стратегические задачи. И не создавать какую-то искусственную временную рекламу вокруг одного, например, популярного кейса, а на самом деле стать центром компетенции по основным вопросам. Это работа чуть менее популярна с точки зрения рекламы, но она более системная, более качественная для общества", – заявил Терентьев.

Как сообщалось ранее, за последние несколько месяцев сумма штрафов выписанных АМКУ превысила 1 млрд гривен. В частности, в апреле Антимонопольный комитет раскрыл громкую аферу в отношении поставщиков питания армии. Комитет выявил участников тендеров Минобороны, которые синхронно отзывали дешевые предложения, в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой.. АМКУ оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах.