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14.06.19 16:56

Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

Народный депутат Антон Геращенко предполагает, что лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины.

Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я прогнозирую, что г-н Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины. Владимир Зеленский, скорее всего, не согласится с таким предложением. А далее г-н Саакашвили обратит всю остроту своей критики против Владимира Зеленского", - отметил нардеп.

Геращенко считает, что решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство было ошибкой.

"Недавнее решение Президента Зеленского вернуть Саакашвили гражданство я тоже считаю ошибкой. Позитив в этом решение один: г-н Зеленский не боится г-на Саакашвили. Видимо, потому, что еще не понимает масштаба личности г-на Саакашвили", - отметил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

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