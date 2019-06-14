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14.06.19 17:28

На Херсонщине на даче у местного жителя изъято 7,6 кг тротила, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области во время обыска в дачном доме 43-летнего жителя Ивановского района обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас мужчина находится в СИЗО за совершение серии краж.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Херсонщине на даче у местного жителя изъято 7,6 кг тротила, - Нацполиция 01

Полицейские в картонной коробке обнаружили более 200 патронов к пистолету и автомату, две гранаты РГД-5, три запала к ним, 19 тротиловых шашек весом по 400 г, 10 запалов к ним, а также пистолет.

Владелец домовладения оказался ранее судимым за кражи, угон автотранспорта и наркопреступления. Он пояснил, что оружие нашел. Сейчас изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, цель их хранения.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).

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